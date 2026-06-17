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- Війна
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Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 17 червня
Втрати путінського війська зросли ще на понад 1,2 тис. осіб. Знищено чимало ворожої техніки.
Станом на 17 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 386 680 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу — близько 1 386 680 (+1 260) осіб
танків — 12 033 (+7) од.
бойових броньованих машин — 24 775 (+7) од.
артилерійських систем — 44 169 (+51) од.
РСЗВ — 1 874 (+2) од.
засоби ППО — 1 427 (+0) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 677 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 355 593 (+2 052) од.
крилаті ракети / cruise missiles — 4 783 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats — 33 (+0) од.
підводні човни / submarines — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks — 107 994 (+486) од.
спеціальна техніка / special equipment — 4 303 (+3) од.
Нагадаємо, ЗСУ знищили третину нафтопереробних потужностей окупантів. За даними українського Генштабу, атаки призвели до ураження 16 великих російських НПЗ і терміналів. Через ці удари ворог назавжди втратив понад 30 %своїх загальних потужностей у нафтовій галузі.