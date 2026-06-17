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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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240
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1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 17 червня

Втрати путінського війська зросли ще на понад 1,2 тис. осіб. Знищено чимало ворожої техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 17 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 386 680 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу — близько 1 386 680 (+1 260) осіб

  • танків — 12 033 (+7) од.

  • бойових броньованих машин — 24 775 (+7) од.

  • артилерійських систем — 44 169 (+51) од.

  • РСЗВ — 1 874 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 427 (+0) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 677 (+10) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 355 593 (+2 052) од.

  • крилаті ракети / cruise missiles — 4 783 (+0) од.

  • кораблі / катери / warships / boats — 33 (+0) од.

  • підводні човни / submarines — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks — 107 994 (+486) од.

  • спеціальна техніка / special equipment — 4 303 (+3) од.

Нагадаємо, ЗСУ знищили третину нафтопереробних потужностей окупантів. За даними українського Генштабу, атаки призвели до ураження 16 великих російських НПЗ і терміналів. Через ці удари ворог назавжди втратив понад 30 %своїх загальних потужностей у нафтовій галузі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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