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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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301
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Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 21 липня

Окупанти також активно втрачають техніку і озброєння. Зокрема, за добу мінус три танки і майже сто артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на 21 липня 2026-го ЗСУ знищили 1 431 900 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 431 900 (+1 370) осіб

  • танків — 12 161 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 978 (+7) од.

  • артилерійських систем — 46 435 (+92) од.

  • РСЗВ — 1 955 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 513 (+2) од.

  • літаків — 438 (+0) од.

  • гелікоптерів — 354 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 970 (+5) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 420 290 (+1 865) од.

  • крилаті ракети — 4 933 (+0) од.

  • кораблі / катери — 34 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 123 347 (+453) од.

  • спеціальна техніка — 4 441 (+8) од.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що втрати РФ на фронті перевищують набір до армії. Зокрема, станом на початок липня 2026-го російське Міноборони набрало близько 195 тис. військовослужбовців-контрактників — це менше 50% від річної мети набору контрактників — 409 тис. осіб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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