Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 25 травня
Протягом доби окупанти втратили майже 1924 безпілотників різних типів і майже пів сотні артсистем.
На фронті українські військові стримують тиск та завдають ворогу значних втрат.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 356 940 (+1 020) осіб
танків — 11 953 (+3)
бойових броньованих машин — 24 608 (+5)
артилерійських систем — 42 687 (+47)
РСЗВ — 1 802 (+2)
засоби ППО — 1 396
літаків — 436
гелікоптерів — 353
наземні робототехнічні комплекси — 1 465 (+14)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 310 245 (+1 924)
крилаті ракети — 4 687 (+55)
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 99 000 (+302)
спеціальна техніка — 4 218 (+2)
Нагадаємо, CNN пише про те, що Росія втрачає перевагу у війні. Тим часом Україна після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення вперше за тривалий час почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.