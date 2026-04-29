ТСН у соціальних мережах

Війна
363
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 29 квітня

За минулу добу було знищено понад тисячу російських загарбників та сотні одиниць техніки.

Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

© Associated Press

Станом на 29 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 328 820 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб

  • танків – 11 894 (+2) од.

  • бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од.

  • артилерійських систем – 40 825 (+54) од.

  • РСЗВ – 1 755 (+0) од.

  • засоби ППО – 1 356 (+2) од.

  • літаків / aircraft – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од.

  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од.

  • спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.

Нагадаємо, Росія масово набирає іноземців до своєї армії. Цього року ворог планує залучити щонайменше 18,5 тисячі іноземців. По всій РФ вже перевірили чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років і кожному регіону встановили чіткий план — скільки людей вони мають відправити на війну.

