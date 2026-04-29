Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 29 квітня

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 29 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 328 820 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб

танків – 11 894 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од.

артилерійських систем – 40 825 (+54) од.

РСЗВ – 1 755 (+0) од.

засоби ППО – 1 356 (+2) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од.

крилаті ракети – 4 579 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од.

спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.

Нагадаємо, Росія масово набирає іноземців до своєї армії. Цього року ворог планує залучити щонайменше 18,5 тисячі іноземців. По всій РФ вже перевірили чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років і кожному регіону встановили чіткий план — скільки людей вони мають відправити на війну.

Дата публікації 14:56, 28.04.26

