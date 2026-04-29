Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 29 квітня
За минулу добу було знищено понад тисячу російських загарбників та сотні одиниць техніки.
Станом на 29 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 328 820 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб
танків – 11 894 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од.
артилерійських систем – 40 825 (+54) од.
РСЗВ – 1 755 (+0) од.
засоби ППО – 1 356 (+2) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од.
спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.
Нагадаємо, Росія масово набирає іноземців до своєї армії. Цього року ворог планує залучити щонайменше 18,5 тисячі іноземців. По всій РФ вже перевірили чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років і кожному регіону встановили чіткий план — скільки людей вони мають відправити на війну.