Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 5 червня

Фінансовий ринок у нинішньому червні не такий, як зазвичай: на відміну від попередніх років, гривня не зміцнюється, а долар та євро, відповідно, дорожчають. Очевидно, що такий тренд змушує виробників та імпортерів закладати у прайси курс долара вищий ніж офіційний і навіть вищий за діючий ринковий. Як зміняться курс і ціни протягом місяця, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.