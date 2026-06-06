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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 5 червня

Втрати путінського війська зросли ще на майже 1,4 тис. осіб. Знищено чимало ворожої техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні / © Associated Press

Станом на 6 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 372 270 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 372 270 (+1380) осіб

  • танків — 11 983 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 696 (+12) од.

  • артилерійських систем — 43 397 (+82) од.

  • РСЗВ — 1 837 (+5) од.

  • засоби ППО — 1 405 (+1) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 585 (+9) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 331 818 (+2046) од.

  • крилаті ракети — 4 733 (+0) од.

  • кораблі/катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 103 658 (+358) од.

  • спеціальна техніка — 4 253 (+3) од.

Як повідомлялося, під час удар по базі РФ у Криму російська армія, за попередніми даними, втратила щонайменше 15 солдатів. «Приліт» стався по місцю дислокації 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ у Перевальному.

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Дата публікації
Кількість переглядів
393
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