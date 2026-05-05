Війна
424
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 5 травня

За минулу добу було знищено ще 80 артсистем і майже 2 тисячі БпЛА.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 5 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 336 120 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 336 120 (+970) осіб

  • танків — 11 917 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 510 (+3) од.

  • артилерійських систем — 41 386 (+80) од.

  • РСЗВ — 1 770 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 361 (+4) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 352 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 320 (+3) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 274 030 (+1 968) од.

  • крилаті ракети — 4 584 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 94 030 (+206) од.

  • спеціальна техніка — 4 170 (+2) од.

Нагадаємо, наприкінці квітня ЗСУ вразили елітні Су-57 і Су-34 на російському аеродромі Шагол у Челябінській області, що на відстані близько 1700 км від держкордону України. За даними Генштабу, було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

