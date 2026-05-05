Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 5 травня
За минулу добу було знищено ще 80 артсистем і майже 2 тисячі БпЛА.
Станом на 5 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 336 120 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 336 120 (+970) осіб
танків — 11 917 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 510 (+3) од.
артилерійських систем — 41 386 (+80) од.
РСЗВ — 1 770 (+3) од.
засоби ППО — 1 361 (+4) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 320 (+3) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 274 030 (+1 968) од.
крилаті ракети — 4 584 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 94 030 (+206) од.
спеціальна техніка — 4 170 (+2) од.
Нагадаємо, наприкінці квітня ЗСУ вразили елітні Су-57 і Су-34 на російському аеродромі Шагол у Челябінській області, що на відстані близько 1700 км від держкордону України. За даними Генштабу, було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.