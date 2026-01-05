ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії в Україні зростають швидше: деталі від Генштабу

Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на ранок 5 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 212 520 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 212 520 (+990) осіб

  • танків — 11 507 (+8)

  • бойових броньованих машин — 23 857 (+2)

  • артилерійських систем — 35 785 (+29)

  • РСЗВ — 1 592 (+2)

  • засоби ППО — 1 268

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 100 564 (+704)

  • крилаті ракети — 4 137

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 72 945 (+169)

  • спеціальна техніка — 4 036 (+1)

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.

Дата публікації
Кількість переглядів
396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie