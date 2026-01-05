- Дата публікації
-
- Війна
- 396
- 1 хв
Втрати Росії в Україні зростають швидше: деталі від Генштабу
Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.
Станом на ранок 5 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 212 520 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 212 520 (+990) осіб
танків — 11 507 (+8)
бойових броньованих машин — 23 857 (+2)
артилерійських систем — 35 785 (+29)
РСЗВ — 1 592 (+2)
засоби ППО — 1 268
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 100 564 (+704)
крилаті ракети — 4 137
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 72 945 (+169)
спеціальна техніка — 4 036 (+1)
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.