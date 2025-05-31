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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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73
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Втрати Росії зростають — скільки окупантів ліквідовано за добу

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 31 травня склали 987 330 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1250 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 987 330 (+1250) осіб

  • танків — 10867 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22652 (+5)

  • артилерійських систем — 28475 (+54)

  • РСЗВ — 1400 (+2)

  • засоби ППО — 1173 (+1)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38215 (+145)

  • крилаті ракети — 3265

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50198 (+109)

  • спеціальна техніка — 3902

Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.

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