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- Війна
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Втрати Росії зростають — скільки окупантів ліквідовано за добу
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 31 травня склали 987 330 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1250 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 987 330 (+1250) осіб
танків — 10867 (+2)
бойових броньованих машин — 22652 (+5)
артилерійських систем — 28475 (+54)
РСЗВ — 1400 (+2)
засоби ППО — 1173 (+1)
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38215 (+145)
крилаті ракети — 3265
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50198 (+109)
спеціальна техніка — 3902
Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.