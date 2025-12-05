- Дата публікації
Збитий літак та понад 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 5 грудня вони сягнули 1 178 610 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1240 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 178 610 (+1 240) осіб
танків — 11 396
бойових броньованих машин — 23 686 (+1)
артилерійських систем — 34 843 (+34)
РСЗВ — 1 558 (+2)
засоби ППО — 1 253
літаків — 431 (+1)
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 900 (+424)
крилаті ракети — 4 024
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 68 907 (+94)
спеціальна техніка — 4 014 (+2)
Нагадаємо, Сили оборони уразили ключове хімічне підприємство ВПК РФ у Ставропольському краї.