Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
1 хв

Збитий літак та понад 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 5 грудня вони сягнули 1 178 610 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1240 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 178 610 (+1 240) осіб

  • танків — 11 396

  • бойових броньованих машин — 23 686 (+1)

  • артилерійських систем — 34 843 (+34)

  • РСЗВ — 1 558 (+2)

  • засоби ППО — 1 253

  • літаків — 431 (+1)

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 900 (+424)

  • крилаті ракети — 4 024

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 68 907 (+94)

  • спеціальна техніка — 4 014 (+2)

Нагадаємо, Сили оборони уразили ключове хімічне підприємство ВПК РФ у Ставропольському краї.

