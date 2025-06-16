ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Втрати російської армії за добу: мінус ще понад тисячу загарбників

Загальні бойові втрати армії РФ сягнули 1 005 060 солдатів.

Бойові втрати армії РФ

Бойові втрати армії РФ / © Associated Press

Станом на ранок 16 червня знищено 1 005 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,

  • танків ‒ 10939 (+2) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,

  • артилерійських систем – 29208 (+18) од,

  • РСЗВ – 1418 од,

  • засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,

  • літаків – 416 од,

  • гелікоптерів – 337 од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),

  • крилаті ракети ‒ 3346 (+9),

  • кораблі ‒ 28 од,

  • підводні човни - 1 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,

  • спеціальна техніка - 3916 (+1).

    Нагадаємо, на Сіверському напрямку на Донеччині підрозділи російської окупаційної армії активно застосовують проти українських захисників боєприпаси із отруйною речовиною, повідомили у бригаді оперативного призначення «Рубіж» НГУ. Застосування хімічної зброї триває вже третій тиждень.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie