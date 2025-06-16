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- Війна
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Втрати російської армії за добу: мінус ще понад тисячу загарбників
Загальні бойові втрати армії РФ сягнули 1 005 060 солдатів.
Станом на ранок 16 червня знищено 1 005 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1200 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,
танків ‒ 10939 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
артилерійських систем – 29208 (+18) од,
РСЗВ – 1418 од,
засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,
літаків – 416 од,
гелікоптерів – 337 од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
крилаті ракети ‒ 3346 (+9),
кораблі ‒ 28 од,
підводні човни - 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
спеціальна техніка - 3916 (+1).
Нагадаємо, на Сіверському напрямку на Донеччині підрозділи російської окупаційної армії активно застосовують проти українських захисників боєприпаси із отруйною речовиною, повідомили у бригаді оперативного призначення «Рубіж» НГУ. Застосування хімічної зброї триває вже третій тиждень.