Втрати ворога на фронті наближаються до катастрофічної межі

ЗСУ ліквідовують росіян на фронті — окупанти зазнають втрат.

© Associated Press

Минулої доби ліквідовано близько 870 російських загарбників та чимало техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 296 700 (+870) осіб

  • танків — 11 824 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 317 (+4)

  • артилерійських систем — 39 049 (+48)

  • РСЗВ — 1 708 (+1)

  • засоби ППО — 1 337

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БПЛА оперативно-тактичного — 206 531 (+2 471)

  • крилаті ракети — 4 491

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 86 160 (+183)

  • спеціальна техніка — 4 105

Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

