Втрати ворога на фронті наближаються до катастрофічної межі
ЗСУ ліквідовують росіян на фронті — окупанти зазнають втрат.
Минулої доби ліквідовано близько 870 російських загарбників та чимало техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 296 700 (+870) осіб
танків — 11 824 (+4)
бойових броньованих машин — 24 317 (+4)
артилерійських систем — 39 049 (+48)
РСЗВ — 1 708 (+1)
засоби ППО — 1 337
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БПЛА оперативно-тактичного — 206 531 (+2 471)
крилаті ракети — 4 491
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 86 160 (+183)
спеціальна техніка — 4 105
Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.