Вугледар, Авдіївка та Бахмут: в Україні засудили п'ятьох бойовиків, які допомагали російським окупантам

В Україні засудили п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборона на східному фронті. Один із них ув’язнений довічно, інших засудили до 15 років в’язниці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, чотирьох зрадників, які воювали на боці окупантів, українські військові взяли у полон під час запеклих боїв у Бахмутському районі, ще одного – під час спроби рашистів атакувати позиції ЗСУ під Вугледаром. Їм суд призначив 15 років в’язниці.

“Серед засуджених – троє бойовиків з Донеччини. Один з них – ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення рф приєднався до 127-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу збройних сил росії. Згодом його перевели до 95-го окремого стрілецького полку країни-агресора. У лавах окупаційного угруповання він займався облаштуванням фортифікаційних споруд, зокрема “зубів дракона” поблизу Вугледара”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що ще одним зловмисником виявився старший розвідник 1-ї мотострілецької бригади російських військ. Задокументовано, що саме він проклав маршрут бойовикам батальйону “Шторм-Z” у напрямку Авдіївки.

Ще двоє засуджених – мешканці тимчасово окупованої Луганщини, які штурмували Ізюм та Куп’янськ, а також воювали проти Сил оборони під Бахмутом. У квітні 2022 року одного із бойовиків призначили заступником командира стрілецького взводу 123-ї мотострілецької бригади рф.

“Перебуваючи на цій посаді, він командував російськими блокпостами та координував атаки своїх підлеглих на позиції ЗСУ. Другий зрадник вже двічі потрапляв у полон до українських бійців. Перший раз він отримав 13 років тюрми, але у квітні 2023 року його обміняли. Восени минулого року бойовик знову повернувся до лав окупантів. Разом із російськими загарбниками він штурмував позиції українських захисників неподалік селища Спірне Бахмутського району, де його вдруге взяли у полон. Цього разу суд призначив зраднику довічне позбавлення волі”, - розповіли в СБУ.

Вже на підставі цих доказів усіх бойовиків засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, що українська артилерія зупинила ворога на Бахмутському напрямку та завдала серйозних втрат.

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