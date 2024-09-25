"Вугледар тримається": Коваленко про ситуацію у місті та наслідки його можливої втрати

У разі втрати міста українськими захисниками це значно вплине на інтенсивність бойових дій на півдні.

Російські окупаційні війська намагаються закріпитися у південно-східній частині (район "Водоканалу") Вугледару Донецької області. Вони прориваються невеликими штурмовими групами як уздовж траси 0532, так і з території стертого з лиця землі селища 3-ї шахти.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Ситуація у Вугледарі

"У разі закріплення в секторі "Водоканалу" окупанти матимуть змогу через вулицю 13 Десантників вийти на "Політех" із подальшим закріпленням та підготовкою прориву до центру… З південно-західного напрямку у росіян завдання прорватися до міської лікарні, точніше з того, що від неї залишилося, і після закріплення в цьому об'єкті вийти вулицею Шахтарською до центру" – зазначив Коваленко.

За словами Коваленка, друга штурмова група намагається просуватися на північ, щоб відрізати гарнізон міста від дороги на Богоявленку. Але через рельєфно-ландшафтну специфіку реалізувати такий план в цьому напрямку буде набагато складніше, ніж у протилежному.

Експерт також додав, що за різними оцінками, в районі Вугледару зосереджено від 15 до 25 тисяч російських військових.

Наслідки в разі відступу українських захисників з Вугледару

"Прозвучала дуже дивна теза, а саме, що Вугледар не відіграє якогось важливого значення і якщо гарнізон буде виведений з міста, то оборона не обвалиться. Це водночас так і не так", – зауважив Коваленко.

Він пояснив, що Вугледар дійсно не входить до епіцентру оборонних ліній і рубежів у цій локації, які проходять дещо північніше. Але саме контроль Вугледара українськими військами не дає можливості російським окупантам відновити залізничне сполучення зі сходу на південь через Волноваху. В разі втрати міста українськими захисниками це значно вплине на інтенсивність бойових дій на півдні.

"Наразі Вугледар тримається. За межами своїх можливостей, але тримається", – наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, війська РФ оточують Вугледар. Ситуація критична, хоча воїни 72-ї бригади й роблять більше, ніж здатна людина.

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