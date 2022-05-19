Вуличні бої чи прямий штурм Сєвєродонецька: Арестович розповів, про що думає командування РФ, схилившись над картами

Вуличні бої чи прямий штурм Сєвєродонецька: Арестович розповів, про що думає командування РФ, схилившись над картами

Ситуація навколо Сєвєродонецька складна і для російських, і для українських військ. Зокрема, російське командування наразі розмірковує над тим, оточити місто чи штурмувати його й потрапити в небезпечні вуличні бої.

Російським окупантам може забракнути військ, якщо вони вирішать штурмувати Сєвєродонецьк.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Теоретично небезпека створення оточення навколо Сєвєродонецька існує. Протягом двох діб російські війська зуміли позначити рух у напрямку замикання оточення. Але не так, не тими силами і не на ту дистанцію, щоб ця небезпека стала серйозною", – розповів Арестович.

"Російські командири бачать перед собою досить сумну перспективу. А сказати, щоб у них було достатньо військ, щоб штурмувати місто, якщо в цьому місті почнуться правильні бойові дії, тобто захист кожного будинку… Вони щойно в Попасній потратили всі групи, які штурмували Попасну. У них по 20% особового складу залишилось у кращому разі. Тому це дуже сумна історія, важка", – пояснив радник голови ОП.

Він зазначив, що в ситуації довкола Сєвєродонецька "погано обом сторонам".

"І нам там не дуже добре, але й російське керівництво та збройні сили стоять перед перспективою влізти в дуже небезпечну авантюру – бої в міській забудові, на які відверто бракує сил. Саме тому вони так хочуть оточити. Надіються, що ми самі відійдемо звідти", – сказав Арестович.

На його думку, протягом доби чи двох стане зрозуміло, що вирішило російське командування – замикати оточення Сєвєродонецька чи йти на прямий його штурм.

"Я фізично відчуваю, як російське командування зараз ухвалює рішення – так чи ні. Ув’язатися у вуличні бої, кидати чи ні. Тобто вони вирішують, куди кинути резерви – на замикання оточення чи на прямий штурм Сєвєродонецька. Це дуже нелегкий вибір, який вони здійснюють. Протягом доби-двох ми зрозуміємо, на що зроблена ставка. Але зараз, я підозрюю, що вони схилилися над картами, чешуть затилки, намагаються прикинути – куди і як", – розповів радник керівника ОП.

Нагадаємо, Арестович розповів, як російська армія продовжує нехтувати цивільним населенням з метою досягти своїх військових цілей.

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