Вуличні бої у Сєвєродонецьку та нічний обстріл Миколаєва: яка ситуація у регіонах 8 червня

Вуличні бої у Сєвєродонецьку та нічний обстріл Миколаєва: яка ситуація у регіонах 8 червня

У Харківській та Луганській областях є загиблі мирні мешканці від ворожих обстрілів росіян.

Ніч проти 8 червня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Генштаб ЗСУ повідомляє, яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

На Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині – усе спокійно.

Харків

Вночі окупанти обстріляли місто, минулося без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. По області обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони. Всього за добу 11 постраждалих і 4 загиблих.

Луганщина

Штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродонецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків. Двоє людей загинуло, двоє поранених

Донеччина

Обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міст Авдіївка, Курахове, смт Очеретино, с. Ласточкіно, смт Нью-Йорк. Пошкоджено 35 об’єктів (24 – приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди). Поранено 5 цивільних. Область залишається без газу, частково - без водопостачання та електрики.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Вчора внаслідок обстрілів с. Засілля Первомайської громади загинуло дві людини.

Херсонщина

Ситуація в області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені серед мирного населення. Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах.



Виїхати та в’їхати з тимчасово окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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