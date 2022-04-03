Вулиці вкриті трупами: найжахливіші кадри звірств окупантів із міст під Києвом, де була армія Росії (фото, відео 18+)

Вулиці вкриті трупами: найжахливіші кадри звірств окупантів із міст під Києвом, де була армія Росії (фото, відео 18+)

Окупанти морили людей голодом і розстрілювали заради забави.

Усю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

ТСН.ua зібрав інформацію та фото з місць найстрашніших злочинів окупантів у Київській області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня тощо.

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Росіяни імітували розстріл цілої родини

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки навів жахливу історію одного із українців та його родини, яка трапилася з ними у Гаврилівці. Чоловіка та його близьких обстріляли росіяни, коли мирні люди поверталися додому. Від поранень чоловіка врятувало диво, однак втекти від ворогів їм не вдалося. Окупанти схопили людей, роздягнули усіх та поставили біля стіни. Таким чином вони вирішили "пожартувати" та імітували розстріл.

За словами потерпілого, окупанти були п’яні. На щастя, родина лишилася живою.

Звільнені райони Київщини, 2 квітня / Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Звільнені райони Київщини / Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Звільнені від РФ території Київщини / Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Звільнена від окупантів Київська область / Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупанти розстріляли авто з сім’єю у салоні

Мешканка Здвижівки, яка пережила окупацію росіян та є живою очевидицею злочинів окупантів, розповіла, що першого ж дня путінські армійці навмисно знищили нашу інфраструктуру: газ, електропостачання, ретранслятори. Увесь цей час окупанти стріляли по будь-якому джерелу тепла, запеленгованим мобільним телефонам, легковим машинам.

За її словами, розстріляні легковики стояли вздовж дороги. В одній із авто працівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розгледів чотири непізнані тіла, припустивши, що це була сім'я. Також цілу сім'ю з п'яти осіб "на прощання" окупанти розстріляли у самій Здвіжівці.

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Чоловікам зв'язували руки і розстрілювали

У селі Мотижин Бучанського району знайшли розстріляних окупантами чоловіків та жінок. Кати зв'язали своїх жертв і вбили пострілами в потилицю.

Фото з відкритих джерел

Оголені трупи дівчат

Біля траси за 20 км від Києва знайшли тіла мирних людей, які лежать під ковдрою. У Міноборони України повідомили, що це тіла оголених дівчат, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі дороги.

Міноборони України

Російські військові в Ірпені розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по тілах

Як розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах.

Також вбивці масово розстрілювали людей просто посеред вулиці. Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова.

Сотні трупів мирних людей на вулицях Бучі

Анатолій Федорук, мер звільненого українськими військами міста Буча поблизу Києва, заявив, що близько 300 мешканців міста було вбито під час окупації. За словами мера, вулиці міста всіяні трупами. Мер Бучі, якого цитує AFP, розповідає, що людей вбивали пострілами у потилицю.

Серед убитих – діти, жінки та люди старшого віку. Останки людей, які все ще лежать на вулицях, за словами мера, можна буде прибрати лише через три-чотири дні. Він пояснив, що наразі сапери не закінчили роботу в місті.

Getty Images

На знімках, поширених у Мережі журналістами, видно останки мирних людей, деякі з них валяються просто посеред траси, на заправці тощо. Інші трупи, які лежать біля автівок, видно, що заживо згоріли.

gettyimages.com

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Getty Images

Getty Images

Як повідомляє Reuters, вбиті люди не носили уніформи, вони були цивільними.

"Їхні жорсткі руки все ще тримали сумки з покупками. Деякі явно були мертві протягом багатьох днів, якщо не тижнів", - пише видання.

Getty Images

Тіло жінки, яку, за словами жителів, вбили солдати російської армії, лежить на вулиці в Бучі.

reuters.com

Труп цивільного чоловіка виявили у каналізаційній шахті.

Фото з відкритих джерел

На іншому фото видно вбитого чоловіка, який лежить поруч зі своїм велосипедом.

Getty Images

Getty Images

Також російські окупанти цинічно знищували й будинки людей та інфраструктуру міст, завдавши своїми злочинними діями чималих руйнувань і збитків.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Крім того, від рук російських окупантів постраждали й тварини.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Тим часом місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічають українських військових, які нарешті витіснили окупантів, і вірять, що росіяни більше не повернуться до їхніх міст.

"Ми не хочемо, щоб вони поверталися. Мені сьогодні наснилося, що вони пішли, а не повернулися", - каже місцева жителька журналістам Reuters .

Getty Images

Getty Images

Нагадаємо, українські захисники взяли під контроль місто Прип'ять та кордон з Білоруссю.

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