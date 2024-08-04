Вулиці Маріуполя заповнені бродячими тваринами: яку загрозу вони несуть

У тимчасово окупованому Маріуполі бродячі тварини, що залишилися без господарів, створюють небезпеку для місцевого населення через можливість поширення небезпечних захворювань.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Нещодавно в тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин на сказ. Примітно, що дві третини тварин зі сказом, виявлених з початку цього року, є домашніми.

У Луганському зоопарку більшість звірів страждають від хвороб і виснаження, але це не турбує місцевих колаборантів. Вони навіть збирають гроші з мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин.

Нагадаємо, на початку липня з'явилися фото, як виглядає тимчасово окупований Маріуполь. У місті продовжує панувати безлад і хаос. Сотні будівель і житлових будинків залишаються в руїнах.

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