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Вулиці стали кладовищами: який вигляд має Маріуполь, де російські окупанти масово вбивають українців (фото)

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Вулиці стали кладовищами: який вигляд має Маріуполь, де російські окупанти масово вбивають українців (фото)

Reuters

Красиве місто після приходу російських вбивць перетворилось на суцільний цвинтар.

У місті Маріуполь Донецької області вулиці перетворились на кладовища. Людей ховають просто перед багатоповерхівками, де раніше були клумби. 

Про це повідомляє Reuters. 

На фото, які опублікувала агенція видно, що вулиці квітучого українського міста після приходу "руского міра" стали схожими на кладовища. Людей там ховають просто на клумбах. Там же ті, хто залишився встановлюють хрести. 

© Reuters
Reuters

Також агенція опублікувала фото, як місцеві вшановують пам'ять невинно вбитих українців. Зокрема, люди несуть квіти, щоб поставити їх на могили. 

© Reuters
Reuters
© Reuters
Reuters

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей.

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