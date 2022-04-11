Вулиці стали кладовищами: який вигляд має Маріуполь, де російські окупанти масово вбивають українців (фото)

Красиве місто після приходу російських вбивць перетворилось на суцільний цвинтар.

У місті Маріуполь Донецької області вулиці перетворились на кладовища. Людей ховають просто перед багатоповерхівками, де раніше були клумби.

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Про це повідомляє Reuters.

На фото, які опублікувала агенція видно, що вулиці квітучого українського міста після приходу "руского міра" стали схожими на кладовища. Людей там ховають просто на клумбах. Там же ті, хто залишився встановлюють хрести.

Reuters

Також агенція опублікувала фото, як місцеві вшановують пам'ять невинно вбитих українців. Зокрема, люди несуть квіти, щоб поставити їх на могили.

Reuters

Reuters

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей.

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