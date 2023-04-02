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"Вулиці вимерли": у МВС розповіли про жахливу ситуацію в Авдіївці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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"Вулиці вимерли": у МВС розповіли про жахливу ситуацію в Авдіївці

Фото: Командувач Тарнавський

Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню

В Авдіївці Донецької області люди сьогодні виходять з укриття лише за водою, їжею чи щоб відвідати лікаря.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що  у місті ще залишаються близько 1 900 мешканців, більшість  з них живуть у старій частині населеного пункту у приватному секторі.

"Вулиці Авдіївки - вимерлі. Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід - смертельний ризик", - зазначили у МВС.

За словами одного з "Білих Янголів", нещодавно жінка загинула, бо пішла по воду до свердловини.

Нагадаємо,армія Росії веде наступ одразу на чотирьох напрямках, проте не може досягти значного успіху. Окупанти намагаються оточити Авдіївку на Донеччині.   

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Дата публікації
Перегляди
510
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