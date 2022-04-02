Вулиці європейських країн заполонили тисячі людей, які вийшли підтримати Україну

Сьогодні тисячі демонстрантів вийшли й на вулиці німецьких міст.
Вийшли за Україну попри негоду - у швейцарському місті Берн відбулася масштабна акція на підтримку нашої держави. Не зважаючи на заметіль, участь у ній узяли майже 10 тисяч людей.
Про це йдеться в ТСН.
Демонстранти вимагали зупинити руйнівну війну, яку розпочала Росія, закликали до більшої підтримки українських біженців та до посилення санкційного тиску на Москву.
Сьогодні тисячі демонстрантів вийшли й на вулиці німецьких міст. Вони виступили з антивоєнними гаслами і закликами допомагати нашій державі.
Підтримують Україну на масових акціях і у Франції. Площа республіки в Парижі місце збору - тут збирають кошти для допомоги Україні.
Француженка Даніель також щотижня тут. «Мої дідусь і бабусі з України - дідусь з Херсона, бабуся з Вознесенська..», - розповідає жінка.
Люди підтягуються, дуже багато молодих українців, які влаштовують справжні перформенси. Уся увага до Маріуполя і до наших людей там. «Наша зараз українська ком’юніті мобілізована.. Всі один одному допомагають, всі працюємо на одну мету! Слава Україні», - каже Олена.
Кожен початок дійства починають з хвилини мовчання. А закінчують визнанням: Україна - це Європа.
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