Вулиці європейських країн заполонили тисячі людей, які вийшли підтримати Україну

Сьогодні тисячі демонстрантів вийшли й на вулиці німецьких міст.

Вийшли за Україну попри негоду - у швейцарському місті Берн відбулася масштабна акція на підтримку нашої держави. Не зважаючи на заметіль, участь у ній узяли майже 10 тисяч людей.

Про це йдеться в ТСН.

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Демонстранти вимагали зупинити руйнівну війну, яку розпочала Росія, закликали до більшої підтримки українських біженців та до посилення санкційного тиску на Москву.

Сьогодні тисячі демонстрантів вийшли й на вулиці німецьких міст. Вони виступили з антивоєнними гаслами і закликами допомагати нашій державі.

Підтримують Україну на масових акціях і у Франції. Площа республіки в Парижі місце збору - тут збирають кошти для допомоги Україні.

Француженка Даніель також щотижня тут. «Мої дідусь і бабусі з України - дідусь з Херсона, бабуся з Вознесенська..», - розповідає жінка.

У швейцарському місті Берн відбулася масштабна акція на підтримку України

Люди підтягуються, дуже багато молодих українців, які влаштовують справжні перформенси. Уся увага до Маріуполя і до наших людей там. «Наша зараз українська ком’юніті мобілізована.. Всі один одному допомагають, всі працюємо на одну мету! Слава Україні», - каже Олена.

Кожен початок дійства починають з хвилини мовчання. А закінчують визнанням: Україна - це Європа.

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