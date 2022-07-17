Вважали зниклим безвісти: на Вінниччині поховали добровольця Володимира Даценка

У селі Булаї Погребищенської територіальної громади 17 липня попрощалися із журналістом, добровольцем Володимиром Даценком.

Про це повідомляє "Суспільне".

Чоловік загинув 14 липня у Вінниці під час ракетного обстрілу. Два дні Даценка вважали зниклим безвісти, втім 15 липня стало відомо, що він є у списку загиблих.

Фото: Facebook Володимира Затайдуха

"У селі Булаї Погребищенської територіальної громади 17 липня попрощалися із добровольцем Володимиром Даценком. Чоловік загинув 14 липня у Вінниці під час ракетного обстрілу. Друзі називали Володимира "Борода", - повідомив голова ГО "Дорожній контроль Вінниця" Володимир Затайдух.

Коли розпочався повномасштабний наступ Росії, "Борода" разом із учасниками організації допомагав патрулювати Вінницю, був волонтером, а потім пішов добровольцем на фронт.

14 липня Володимир Даценко привіз у приватну клініку, яка вигоріла вщент, товариша, що служить в "Айдарі".

У момент обстрілу він розмовлялв на ґанку клініки ще з одним товаришем - Денисом Клімовим, який отримав мінно-вибухові травми.

“Я до нього ще кажу: “Ходімо кави випʼємо, підемо в “Ювілейний”. А він каже, що ні, бо побратим дуже погано говорить, і якщо він вийде на рецепцію, то його не зрозуміють, то, може, треба буде продублювати якесь прізвище. І це ми стояли. Він крикнув: “Приліт!”, потім свиснуло, бахнуло. Я побіг вздовж будівлі, а він, таке враження, як назустріч мені”, - розповів чоловік.

Згодом на місці обстрілу знайшли обгорілі документи Даценка, зокрема посвідчення журналіста ГО “Дорожній контроль Вінниця”, а також його автомобіль, який обгорів.

Товариш Володимира також зазначив, що буде допомагати родині загиблого.

"Мені дуже не вистачатиме твого надійного плеча... Але ти можеш бути впевнений, що вся твоя сім'я , яка залишилася тут, отримає моє плече підтримки, точно таке надійне, як ти підставляв його мені...", - написав Володимир Затайдух.

Нагадаємо, у Вінниці відбулось прощання з 4-річною Лізою. Дівчинку поховали на міському цвинтарі у Сабарові.

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та дитячими іграшками.

Раніше Олена Зеленська опублікувала відео з Лізою та написала, що знала дівчинку.

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