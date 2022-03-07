"Вважає себе схожим на царів": експертка розповіла про нав'язливу ідею Путіна відновити Російську імперію

"Вважає себе схожим на царів": експертка розповіла про нав'язливу ідею Путіна відновити Російську імперію

Напад Путіна на Україну, на думку деяких міжнародних спостерігачів, може свідчити про його бажання відновити СРСР.

Президент країни-агресорки Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, "вважає, що він схожий на царів", династії Романових, які правили Росією протягом століть.

Про це сказала американська експертка, яка працювала в адміністрації експрезидента США Барака Обами Анна Маканджу, пише CNN.

"Путін, безумовно, використовував Російську православну церкву для досягнення своїх цілей", - сказала Анна Маканджу, ексдиректорка Ради національної безпеки США з питань Росії.

Маканджу зауважила, що напад Путіна на Україну, на думку деяких міжнародних спостерігачів, може свідчити про його нав'язливе бажання відновити СРСР.

"Я думаю, що це не зовсім правильно — він намагається повернути це у 1889 рік. Тоді царі думали, що вони призначені Богом управляти Росією. Я насправді вірю, що Путін вважає, що він схожий на царів, потенційно покликаних Богом, щоб контролювати та відновлювати славу Російської імперії", — сказала вона.