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"Вважає себе схожим на царів": експертка розповіла про нав'язливу ідею Путіна відновити Російську імперію

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"Вважає себе схожим на царів": експертка розповіла про нав'язливу ідею Путіна відновити Російську імперію

ТСН.ua

Напад Путіна на Україну, на думку деяких міжнародних спостерігачів, може свідчити про його бажання відновити СРСР.

Президент країни-агресорки Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, "вважає, що він схожий на царів",  династії Романових, які правили Росією протягом століть.

Про це сказала американська експертка, яка працювала в адміністрації експрезидента США Барака Обами Анна Маканджу, пише CNN.

"Путін, безумовно, використовував Російську православну церкву для досягнення своїх цілей", - сказала Анна Маканджу, ексдиректорка Ради національної безпеки США з питань Росії.

Маканджу зауважила, що напад Путіна на Україну, на думку деяких міжнародних спостерігачів, може свідчити про його нав'язливе бажання відновити СРСР. 

"Я думаю, що це не зовсім правильно — він намагається повернути це у 1889 рік. Тоді царі думали, що вони призначені Богом управляти Росією.  Я насправді вірю, що Путін вважає, що він схожий на царів, потенційно покликаних Богом, щоб контролювати та відновлювати славу Російської імперії", — сказала вона.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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