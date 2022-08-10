"Вважайте, що корова злизала авіаполк": Арестович озвучив втрати окупантів через вибухи в Криму 

Російські окупанти через вибух на військовому аеродромі "Саки" могли втратити більше, ніж 9 літаків.

Також внаслідок вибуху там загинуло багато військових льотчиків та авіамеханіків, що є великою втратою для окупаційної армії.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович зазначив, що втрати окупантів на аеродромі "Саки" великі, він це прокоментував словами "вважайте, що корова злизала весь авіаполк".

"9 літаків ми записали, за деякими даними знищено 12 із 26 там присутніх. Але найголовніше не літаки, а персонал. Загиблі льотчики, загиблі техніки – це люди дуже складної спеціальності, їх за два дні не навчиш", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

У Міністерстві оборони РФ заявили на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Також у відомстві повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі.

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