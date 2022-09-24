Вважають РФ сильною країною: у Зеленського розповіли, як повинен реагувати світ на ядерний шантаж Путіна

Захід повинен реагувати не лише заявами, а й застосувати міжнародні протоколи, які передбачені в такий час.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

Подоляк зауважив, що світ і надалі вважає Росію сильної державою та намагається обережно ставитись до агресорки. Зараз диктатор Путін погрожує неядерній державі застосуванням ядерної зброї, що заборонено усіма конвенціями та доктринами.

Проте зараз світ не відреагував належним чином на ядерний шантаж з боку Росії.

Подоляк зауважив, що РФ використовує проти України усе наявне озброєння. Окупанти навіть використали проти українських захисників хімічну зброю.

Радник ОП вважає, що світ повинен підняти літаки, які можуть відстежувати знаходження російської ядерної зброї, щоб відреагувати у випадку її застосування. Також Росії потрібно направити ноту, в якій йдеться, що світ нанесе удар у відповідь у випадку застосування ядерної зброї.

Зараз же світ намагається обережно ставитись до РФ та не робити різких кроків, бо все ще вважає Росію потужною державою.

"Що таке додаткова ескалація. Залишилася тільки або хімічна, або бактеріологічна, або ядерна зброя. Тобто ми чекаємо, коли російська федерація оце вже буде застосовувати? Тоді будемо казати, що ескалація вже досягла якогось піку. Чи ще якась є ескалація?", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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