"Вважають, що можуть домовитися з Путіним": військовий експерт пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні

"Вважають, що можуть домовитися з Путіним": військовий експерт пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що далеко не всі західні союзники зацікавлені у перемозі України, вони навіть побоюються перемоги Києва.

За його словами, зокрема, йдеться про далекобійну артилерію та системи реактивного залпового вогню (РСЗВ).

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю Володимиру Полуєву.

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"На Заході, на жаль, приходить усвідомлення того, що вони бояться світу, в якому Україна переможе. Вони його більше бояться, ніж світу, де переможе Путін. Вони вважають, що знають Путіна і можуть з ним домовитися. А от Україна, що перемогла, повністю змінює дуже багато факторів – починаючи від системи безпеки на європейському континенті, закінчуючи структурою економічних та фінансових відносин у самому Євросоюзі", - сказав він.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав конкретне озброєння та необхідну кількість, якої потребує Україна для контрнаступу. За словами радника ОП, Україні потрібен паритет важкої зброї з РФ: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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