Ввечері має прибути до Стамбула: перший суховантаж з українським зерном успішно пройшов коридор

Станом на 2 серпня судно "Razoni" успішно пройшло коридор і вже близько 21:00 має прибути до Стамбула, де буде проінспектовано і відправлено далі.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він зазначив, що відслідковувати рух "Razoni" можна за посиланням.

Також читайте Перший суховантаж прорвав блокаду портів на Чорному морі: одесити зраділи сигналу судна

Нагадаємо, Україні вдалося прорвати блокаду портів на Чорному морі. Перший суховантаж із нашим збіжжям вперше за майже шість місяців вирушив гуманітарним коридором з одеського порту до ліванського Триполі.

На облавку судна "Razoni" 26 тисяч тонн української кукурудзи. Суховантаж став тестовим судном, яке розпочало вивезення українського зерна на світові ринки. Ще 16 завантажених чекають на вихід з трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного.

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