Введення військ НАТО в Україну: голова МЗС Італії спрогнозував моторошні наслідки

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у п'ятницю, 15 березня, що введення військ НАТО в Україну значно підвищить ризик розв'язання Третьої світової війни.

Про це повідомило видання ANSA.

"Я не думаю, що НАТО має вводити свої війська в Україну. Сподіваюся, цього не станеться", – заявив італійський міністр під час відповіді на запитання, чи можлива участь французької армії у війні в Україні після відповідної заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

"Введення військ альянсу та участь у війні з Росією означатиме великий ризик початку Третьої світової війни", – додав Антоніо Таяні.

Він також заперечив можливість відправлення італійських військових до України і їхню участь у бойових діях.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зробив чергову заяву про французькі війська в Україні. За його словами, єдиний, хто буде нести відповідальність за такий крок – це кремлівський режим.