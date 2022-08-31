Ввести в оману МАГАТЕ або влаштувати замах на місію: стало відомо про підступні плани РФ

Місія МАГАТЕ вранці 31 серпня виїхала з Києва до ЗАЕС, на якій російські окупанти вчиняють ядерний тероризм.

У день, коли МАГАТЕ їде до ЗАЕС, окупанти знову відкрили вогонь по Енергодару. Політолог Кирило Сазонов вважає, що росіяни можуть готувати замах на представників місії. Натомість у Нікопольській РВА вважають, що ворог має на меті ввести в оману МАГАТЕ.

Про це розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його словами, армія РФ хоче сформувати пул місцевих жителів, які "під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища".

"На протилежному березі армія рф обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища. Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодару", – заявив Євтушенко.

Своєю чергою, політолог та військовий Кирило Сазонов попередив, що росіяни можуть готувати замах на місію МАГАТЕ в Енергодарі.

"Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором Рафаелем Гроссі вже в дорозі на станцію і розраховує найближчим часом її відвідати. Джерела в розвідці повідомили, що полонені, яких взяли під час звільнення Щербаків та Нестерянки, заявили, що мали завдання здійснити обстріл колони з місією МАГАТЕ, використовуючи в тому числі трофейне озброєння західного зразку. З метою звинуватити Україну в зриві місії", – повідомив Сазонов.

Крім того, в самому Енергодарі активізувалися бойові дії.

"У самому Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ і частина гарнізону почала відступати на ЗАЕС, щоб прикритися станцією від української артилерії. Наразі вживаються посиленні заходи для безпеки делегації, оскільки росія не відмовилася від намірів вчинити чергову провокацію", – наголосив Сазонов.

Раніше Старух перелічив чинники для покращення ситуації на ЗАЕС.

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