Російських військових намагаються "мотивувати", але це не дуже допомагає: нове перехоплення ГУР

Окупанти вигадують різні причини, щоб не виконати наказ йти у наступ.

Розвідка перехопила чергову розмову окупантів, де командир "мотивує" підлеглого вести підрозділ в атаку.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

Так, командир 1-ї окремої мотострілецької бригади (1 омсбр), сформованої 2014 року з бойовиків так званої "ДНР" намагається змотивувати окупантів йти у наступ.

Своєю чергою підлеглі вигадують причини з несправності засобів повітряної розвідки (БпЛА) та засобів зв’язку. Розмова, напевно, на 95% складається з нецензурної лексики:

"То вы, бл**ь, с группами не можете связь найти, то у вас бл**ь "мавики" не летят, то у вас, на**й еще какая-то проблема";

"Вы тут сопли свои распустили, бл**ь, *б твою мать, на х*й. Засуньте голову в песок и стойте как страусы";

"Вы вообще них*я не делаете, кроме как ноете в эфир";

"Начните работать, нах*й. С группами разговаривать начните, нах*й, а не сами по себе".

Раніше розвідка перехопила розмову, як росіянин шкодує, що не вирвав золоті зуби в українських бійців (очевидно, йдеться про загиблих), яких називає "французами" і "німцями".

Ще в одній перехопленій розмові росіянин скаржився, що стан армії РФ залишився на рівні СРСР, а в українців "все крутіше".

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