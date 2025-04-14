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- Війна
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Удар по Сумах: куди поцілив "Шахед" та що відомо про поранених
Інформації про жертв наразі немає
Сьогодні, 14 квітня, зафіксовано влучення БпЛА типу “Шахед” по одній з автостоянок міста. Одна людина постраждала.
Про це повідомив Артем Кобзар, в.о. Сумського міського голови,
Як повідомив Кобзар, потерпіла людина зараз перебуває в кареті швидкої допомоги.
“Усі відповідні служби працюють на місці події”, — наголосив він.
Нагадаємо, після російського удару балістикою по Сумах, який стався 13 квітня, на лікуванні перебувають 13 осіб.