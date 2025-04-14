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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1927
Час на прочитання
1 хв

Удар по Сумах: куди поцілив "Шахед" та що відомо про поранених

Інформації про жертв наразі немає

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Приліт "Шахеда" у Сумах 14 квітня

Приліт "Шахеда" у Сумах 14 квітня

Сьогодні, 14 квітня, зафіксовано влучення БпЛА типу “Шахед” по одній з автостоянок міста. Одна людина постраждала.

Про це повідомив Артем Кобзар, в.о. Сумського міського голови,

Як повідомив Кобзар, потерпіла людина зараз перебуває в кареті швидкої допомоги.

“Усі відповідні служби працюють на місці події”, — наголосив він.

Нагадаємо, після російського удару балістикою по Сумах, який стався 13 квітня, на лікуванні перебувають 13 осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
1927
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