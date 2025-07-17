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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Вибухова ніч у Бєлгороді: місто атакують дрони, є загиблі та поранені

Російський Бєлгород потрапив під удар дронів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Бєлгороду

Удар по Бєлгороду / © В'ячеслав Гладков

Ввечері 16 липня невідомі дрони атакували російський Бєлгород.

Про це росіяни скаржаться у місцевих пабліках.

На кадрах чути численні вибухи і роботу російської «Пе-ве-о», а також самі прильоти.

Губернатор Бєлгородської області мусів повідомити росіянам «важкі вісті».

/ © В'ячеслав Гладков

© В'ячеслав Гладков

Удар по Бєлгороду

Удар по Бєлгороду

Він заявив, що внаслідок атаки загинув один чоловік, ще шестеро росіян були поранені. Російський телеграм-канал Baza при цьому повідомив, що загинули щонайменше двоє людей.

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Раніше у Росії підтвердили смерть командира 155-ї бригади морпіхів на Курщині.

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