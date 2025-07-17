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- Війна
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Вибухова ніч у Бєлгороді: місто атакують дрони, є загиблі та поранені
Російський Бєлгород потрапив під удар дронів.
Ввечері 16 липня невідомі дрони атакували російський Бєлгород.
Про це росіяни скаржаться у місцевих пабліках.
На кадрах чути численні вибухи і роботу російської «Пе-ве-о», а також самі прильоти.
Губернатор Бєлгородської області мусів повідомити росіянам «важкі вісті».
Він заявив, що внаслідок атаки загинув один чоловік, ще шестеро росіян були поранені. Російський телеграм-канал Baza при цьому повідомив, що загинули щонайменше двоє людей.
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