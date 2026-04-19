Вибухи і пожежа у Таганрозі: стало відомо, хто це зробив

У Таганрозі на підприємстві з виробництва дронів виникла пожежа / © Associated Press

У ніч проти 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомив Генштаб.

«Уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника — „Атлант Аєро“ (Таганрог, Ростовська область рф). В результаті виникла пожежа на території об’єкта», — підтвердили у відомстві.

«Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон». Останній — вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

Що ще потрапило під удар:

склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької область)

склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі

Нагадаємо, 19 квітня російське місто Таганрог атакували ракети, внаслідок чого здійнялася пожежа на місцевому виробництві.

Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували російський порт Усть-Луга, спричинивши значні пошкодження нафтового терміналу та фактично зупинивши експортні операції агресора.