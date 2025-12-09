Вибухи на заводі у Чебоксарах: чи вплине це на запуск ракет та "Шахедів" по Україні

Прапор Росії / © iStock

У ніч на 9 грудня в Мережі повідомили про вибухи у Чебоксарах, Росія. Там розташований завод «Прогрес», який виробляє критично важливі антени «Комета» для російських крилатих ракет та «Шахедів». Знищення цього підприємства прямо впливає на здатність Росії атакувати Україну.

Про це розповів військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний в ефірі «Radio NV».

Нарожний пояснив, що виріб «Комета» — це захищена антена, яка стійка до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Сенс доволі простий. Всі бачили, коли відбувається повітряна тривога, у нас на навігаторах то в Перу ми опиняємося, то в Атлантичному океані. Це стається, тому що в нас працюють засоби РЕБ, які передають фальшивий сигнал,» — сказав експерт.

Росіяни про це прекрасно знають і роблять цей захищений виріб. «Комета» може мати від 4 до 16 каналів.

Чому антена «Комета» важлива для російських атак

Завдяки такій системі ракети та дрони-камікадзе здатні орієнтуватись у просторі навіть у випадку активної роботи українських засобів електронної протидії. Щоб зламати її роботу, на об’єкт треба розміщувати до 16 засобів РЕБ одночасно — це значно ускладнює протидію.

Експерт уточнює: підприємство не є великим — його виробничі площі можна порівняти з футбольним полем. Саме тому кожен удар по локації може суттєво вплинути на обсяги виготовлення компонентів для ракет та «Шахедів».

До слова, місцеві мешканці Чебоксар повідомляли, що в місті пролунали два потужні вибухи, різниця між якими становила приблизно 20 хвилин. Російські джерела заявляли про атаку невідомих безпілотників, після чого в одному з районів спалахнула пожежа. Також у мережі зʼявилася інформація про перекриття руху одразу на трьох ділянках дороги.

Зафіксовані були й тимчасові обмеження в роботі аеропорту Чебоксар — частина рейсів не приймалася та не відправлялася.

Як зазначив Петро Андрющенко, ціллю міг бути завод АТ «Енергозапчастина», що забезпечує російський ВПК електрообладнанням та генераторами і є критично важливим для оборонного виробництва РФ.

Нагадаємо, 5 грудня Служба безпеки України провела вдалу атаку безпілотниками на термінал з перевалки зрідженого газу в російському порту Темрюк (Краснодарський край). Під удар потрапили ключові об’єкти підприємства «Мактрен-Нафта», що спеціалізується на перевалці газу з вагонів на газовози. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, яка тривала три доби та охопила понад 20 із 30 резервуарів об’ємом по 200 м³.

За даними джерел ТСН.ua, операцію здійснював Центр спецоперацій «Альфа» СБУ. Окрім газових резервуарів, були знищені залізничні цистерни, проміжна заправна ємність і зливо-наливна естакада, а площа займання сягнула близько 3 тисяч квадратних метрів.