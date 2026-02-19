ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Вибухи, пожежа і евакуація: Україна атакувала важливу нафтобазу РФ попри антидронові сітки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вночі проти четверга, 19 лютого, БпЛА Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Великолукська» у Псковській області. Вона розташована за майже 500 км від українського кордону.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в Службі безпеки України.

«СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви. Такі операції є елементом системного послаблення воєнного потенціалу Р», — повідомило поінформоване джерело.

Зауважимо, “Великолукська” нафтобаза належить компанії «Псковнефтепродукт». Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

Вночі російські Телеграм-канали повідомляли, що на підприємству зафіксовано щонайменше чотири вибухи. Виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися.

Зауважимо, над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили українські безпілотники.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie