Вибухи, пожежа і евакуація: Україна атакувала важливу нафтобазу РФ попри антидронові сітки

Вночі проти четверга, 19 лютого, БпЛА Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Великолукська» у Псковській області. Вона розташована за майже 500 км від українського кордону.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в Службі безпеки України.

«СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви. Такі операції є елементом системного послаблення воєнного потенціалу Р», — повідомило поінформоване джерело.

Зауважимо, “Великолукська” нафтобаза належить компанії «Псковнефтепродукт». Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

Вночі російські Телеграм-канали повідомляли, що на підприємству зафіксовано щонайменше чотири вибухи. Виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися.

Зауважимо, над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили українські безпілотники.