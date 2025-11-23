- Дата публікації
Війна
627
2 хв
Вибухи у Харкові: місто атакують дрони РФ
Удари по Харкову тривають — будьте обережні!
Пізно ввечері 23 листопада триває масована атака бойовими дронами РФ на Харків.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари — будьте обережні!» — написав Терехов о 21:29 год. 23 листопада.
За декілька хвилин він додав, що удари по Харкову тривають.
«Масована атака на Харків», — повідомив мер.
Вже о 21:37 год., за словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, було зафіксовано приліт БпЛА.
«За попередньою інформацією, зафіксовано „прильот“ ворожого БпЛА в Салтівському районі Харкова», — повідомив він.
Наразі інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.
«Над містом ще фіксують ворожі БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях», — закликав Синєгубов.
О 22-й год. стало відомо про пожежу в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожих ударів безпілотниками.
Також, за повідомленням Терехова, зафіксовано влучання у приватний будинок. Попередньо, загинула людина. Відомо про постраждалих жителів.
«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого „Шахеду“ у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова», — сказав Терехов.
Підрозділи ДСНС та медики працюють в посиленому режимі.
Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада та рано-вранці Росія влаштувала черговий масований комбінований удар по України. Про наслідки вже йшлося на ТСН.
У Тернополі відомо про загибель 34 людей унаслідок ракетної атаки росіян на місто 19 листопада. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятували 46 людей, з них 7 дітей.