Вибухи у Харкові: місто атакують дрони РФ

Удари по Харкову тривають — будьте обережні!

Вибухи у Харкові: місто атакують дрони РФ

Харків був атакований ворожим бойовим дроном / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Пізно ввечері 23 листопада триває масована атака бойовими дронами РФ на Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари — будьте обережні!» — написав Терехов о 21:29 год. 23 листопада.

За декілька хвилин він додав, що удари по Харкову тривають.

«Масована атака на Харків», — повідомив мер.

Вже о 21:37 год., за словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, було зафіксовано приліт БпЛА.

«За попередньою інформацією, зафіксовано „прильот“ ворожого БпЛА в Салтівському районі Харкова», — повідомив він.

Наразі інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

«Над містом ще фіксують ворожі БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях», — закликав Синєгубов.

О 22-й год. стало відомо про пожежу в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожих ударів безпілотниками.

Також, за повідомленням Терехова, зафіксовано влучання у приватний будинок. Попередньо, загинула людина. Відомо про постраждалих жителів.

«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого „Шахеду“ у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова», — сказав Терехов.

Підрозділи ДСНС та медики працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада та рано-вранці Росія влаштувала черговий масований комбінований удар по України. Про наслідки вже йшлося на ТСН.

У Тернополі відомо про загибель 34 людей унаслідок ракетної атаки росіян на місто 19 листопада. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятували 46 людей, з них 7 дітей.

