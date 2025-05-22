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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1694
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Росії та атака на Харків: головні новини ночі 22 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 травня 2025 року:

  • Росіяни поскаржилися на дрони, що летіли на Москву: у Підмосков’ї чули вибухи Читати далі –>

  • Нічні вибухи над російською Тулою: мешканці повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

  • Вночі 22 травня російські безпілотники атакували Україну: де гриміли вибухи Читати далі –>

  • Нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки Читати далі –>

  • На Новопавлівському напрямку бої високої інтенсивності тривають практично на всіх ділянках — оглядач Читати далі –>

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