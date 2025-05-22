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- Війна
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Вибухи у Росії та атака на Харків: головні новини ночі 22 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 травня 2025 року:
Росіяни поскаржилися на дрони, що летіли на Москву: у Підмосков’ї чули вибухи Читати далі –>
Нічні вибухи над російською Тулою: мешканці повідомляють про атаку дронів Читати далі –>
Вночі 22 травня російські безпілотники атакували Україну: де гриміли вибухи Читати далі –>
Нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки Читати далі –>
На Новопавлівському напрямку бої високої інтенсивності тривають практично на всіх ділянках — оглядач Читати далі –>