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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4184
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Росії та раптова ракетна атака на Київ: головні новини ночі 3 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Росія

Росія / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 серпня 2025 року:

  • Росія атакувала Київ ракетами Читати далі –>

  • Вибухи пролунали на Харківщині: під атакою опинилися Чугуїв та Балаклія Читати далі –>

  • "Добрі дрони" атакували Сочі: у місті виє тривога, чути вибухи Читати далі –>

  • Через атаку невідомих дронів у трьох російських містах горять НПЗ Читати далі –>

  • Балаклія зазнала повторного удару російськими дронами Читати далі –>

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