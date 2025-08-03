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- Війна
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Вибухи у Росії та раптова ракетна атака на Київ: головні новини ночі 3 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 серпня 2025 року:
Росія атакувала Київ ракетами Читати далі –>
Вибухи пролунали на Харківщині: під атакою опинилися Чугуїв та Балаклія Читати далі –>
"Добрі дрони" атакували Сочі: у місті виє тривога, чути вибухи Читати далі –>
Через атаку невідомих дронів у трьох російських містах горять НПЗ Читати далі –>
Балаклія зазнала повторного удару російськими дронами Читати далі –>