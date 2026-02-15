ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Запоріжжі та підтримка з-за кордону: головні новини ночі 15 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дрон

Дрон / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 лютого 2026 року:

  • У Керчі та на Тамані лунали вибухи: Кримський міст перекритий вже кілька годин Читати далі –>

  • Туск заявив, що українці довели: без протистояння злу світ не виживе Читати далі –>

  • Клінтон різко розкритикувала позицію Трампа щодо війни в Україні та закликала посилити озброєння Києва Читати далі –>

  • У Запоріжжі через атаку дрона поранені троє людей, спалахнула пожежа Читати далі –>

  • США підтвердили готовність сприяти переговорам щодо завершення війни РФ проти України — Держдеп Читати далі –>

