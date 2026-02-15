- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Запоріжжі та підтримка з-за кордону: головні новини ночі 15 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
У Керчі та на Тамані лунали вибухи: Кримський міст перекритий вже кілька годин Читати далі –>
Туск заявив, що українці довели: без протистояння злу світ не виживе Читати далі –>
Клінтон різко розкритикувала позицію Трампа щодо війни в Україні та закликала посилити озброєння Києва Читати далі –>
У Запоріжжі через атаку дрона поранені троє людей, спалахнула пожежа Читати далі –>
США підтвердили готовність сприяти переговорам щодо завершення війни РФ проти України — Держдеп Читати далі –>