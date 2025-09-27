ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
878
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Запоріжжі та Вінниччині: головні новини ночі 27 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 вересня 2025 року:

  • У Запоріжжі внаслідок атаки РФ без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Читати далі –>

  • Нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами (фото) Читати далі –>

  • Атака дронів на Вінниччину: є влучання у критичну інфраструктуру Читати далі –>

  • Росіяни просунулися на кількох напрямках — оновлена мапа DeepState Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи Читати далі –>

