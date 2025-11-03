ТСН у соціальних мережах

Вибухи в РФ та удари дронів по українських містах: головні новини ночі 3 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 листопада 2025 року:

  • Українські дрони атакували Саратовську область РФ: повідомляють про вибухи та роботу ППО Читати далі –>

  • На Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені Читати далі –>

  • Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk Читати далі –>

  • Вибухи у Запорізькому районі та атака дронами на Миколаїв: працюють екстрені служби Читати далі –>

  • У Саратові дрони атакували нафтопереробний завод Читати далі –>

