Вибухи в РФ та удари дронів по українських містах: головні новини ночі 3 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 листопада 2025 року:
Українські дрони атакували Саратовську область РФ: повідомляють про вибухи та роботу ППО Читати далі –>
На Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені Читати далі –>
Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk Читати далі –>
Вибухи у Запорізькому районі та атака дронами на Миколаїв: працюють екстрені служби Читати далі –>
У Саратові дрони атакували нафтопереробний завод Читати далі –>