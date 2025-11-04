- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1966
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи в Росії та ситуація в Покровську: головні новини ночі 4 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 листопада 2025 року:
У Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів Читати далі –>
У Покровську тривають запеклі бої: оглядач спростував фейки про “захоплення міста” Читати далі –>
У російському Липецьку пролунали вибухи, у місті працює сирена Читати далі –>
У російських пабліках нервуються: над Чорним морем кружляє американський літак-розвідник Читати далі –>
Вибухи у Нижньогородській області: повідомляють про атаку українських дронів Читати далі –>