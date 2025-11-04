ТСН у соціальних мережах

Вибухи в Росії та ситуація в Покровську: головні новини ночі 4 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Покровськ

Покровськ / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 листопада 2025 року:

  • У Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів Читати далі –>

  • У Покровську тривають запеклі бої: оглядач спростував фейки про “захоплення міста” Читати далі –>

  • У російському Липецьку пролунали вибухи, у місті працює сирена Читати далі –>

  • У російських пабліках нервуються: над Чорним морем кружляє американський літак-розвідник Читати далі –>

  • Вибухи у Нижньогородській області: повідомляють про атаку українських дронів Читати далі –>

