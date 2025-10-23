"Вибити очі": у ВМС розкрили стратегію ударів по ППО та нафтобазах Криму

Крим / © Pixabay

Сили оборони України продовжують методично знищувати ворожі об’єкти в окупованому Криму, дотримуючись чіткої стратегії. Спочатку ЗСУ «вибивають» радіолокаційні частини ППО, щоб «осліпити» ворога, а вже потім завдають ударів по стратегічних цілях, як-от нафтобази, спричиняючи дефіцит палива.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він пояснив логіку ударів по Криму, зокрема по нафтобазі у Гвардійському. За його словами, робота Сил оборони починається зі знищення «очей» противника.

«Засоби огляду, які періодично „виносяться“, відповідають фактично за можливість бачити наші дії і відбивати можливі атаки. Пускові установки без відповідного огляду, радіолокаційних вказівок нічого не варті», — пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що лише після «відкриття шляху» завдаються удари по інших важливих об’єктах.

Речник ВМС підкреслив, що паливо є одним з основних елементів ведення війни. Його дефіцит безпосередньо впливає на боєздатність окупантів і водночас посилює невдоволення.

«Палива не вистачає. І цей зв’язок пропорційний, точніше — зворотно пропорційний (до невдоволення. — Ред.). Це — стратегічний ресурс, який забезпечує можливість, в принципі, рухатися й щось робити. Навіть сучасний танк не буде стріляти без відповідного палива», — зазначив Плетенчук.

Речник ВМС визнав, що внаслідок цих ударів по військових об’єктах неминуче страждатиме і цивільне населення, яке Україна вважає своїм.

«Так, паралельно буде страждати цивільне населення. Все ж таки, це наше населення. І тут, знов таки, вибір теж невеликий. Ти, хто вірить в Україну, у ЗСУ, готовий це терпіти. А ті, які не вірять, ну, то вже їхні проблеми», — заявив Дмитро Плетенчук.

Плетенчук не назвав точну кількість знищених систем ППО у Криму, посилаючись на військову таємницю. Однак він запевнив, що робота ведеться системно і не «просто так».

«Як ви бачите, у Криму періодично завдаються удари по різноманітних об’єктах. Тому можна сказати: так, ці втрати для ворога все одно мають значення і мають результат для успішного ураження з нашого боку», — наголосив представник ВМС.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму продовжує посилюватися паливна криза. Окупаційна влада свідомо обмежує запаси для цивільного населення, щоб у пріоритетному порядку забезпечувати пальним російські військові підрозділи.

Інформатори з Феодосії підтверджують, що місцеві жителі скаржаться не лише на дефіцит, але й на вкрай погану якість бензину, який має запах фарби, через що машини глухнуть. На тлі кризи в регіоні також почастішали випадки зливу пального з припаркованих автомобілів.