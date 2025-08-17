Вихід з Донеччини може обернутися катастрофою для ЗСУ: ISW шокував прогнозом

ЗСУ. / © Associated Press

Реклама

ЗСУ не зможуть здійснити безпечне й організоване відведення з неокупованої частини Донецької області без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій, навіть якщо Україна погодиться на умови Кремля.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, виведення українських військ із решти Донеччини стало б серйозною стратегічною військово-політичною поступкою без повного припинення вогню, що поширюється на дальні удари й усю діяльність на передовій. Це може створити серйозні ризики як для українських військ, які відводять, так і для українських солдатів у тилових районах Харківської області.

Реклама

Аналітики наголошують, що Путін не запропонував режиму припинення вогню, який дав би змогу ЗСУ безпечно відійти за кордон Донецької області та захистити тилові райони від відновлення російської агресії на флангах.

Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної лінії оборони України в Донецькій області, відомої як "пояс фортець", і навіть якщо Путін введе режим припинення вогню, достатній для відведення українських військ із Донецької області, відновлення російських наземних атак та обстрілів становить загрозу українським військам уздовж лінії фронту й у тилових районах.

“Виведення українських військ, ймовірно, призведе до великої концентрації сил вздовж основних українських магістралей та оборонних споруд, які будуть атаковані російською авіацією, БпЛА та артилерією після закінчення терміну припинення вогню”, - йдеться у звіті.

Зазначається, що ці удари послаблять бойові можливості українських військ. Зокрема, здатність України протистояти спробам Росії, що відновилися, просунутися до Харківської області вздовж правого флангу або з Донецької області.

Реклама

Окупаційна армія, що діє у Донецькій області, також матиме можливість розгромити українські війська, що відходять, і послабити їхню здатність створювати нові оборонні позиції в Харківській області.

Російські удари також позбавлять українських військ можливості утримувати свої позиції на східному березі річки Оскол і створять умови для подальшого просування російських військ до Харківської області з Донецької й Луганської областей.

“Отже, часткове припинення вогню, яке не поширюється на воєнні дії Росії в Харківській і Луганській областях, буде недостатнім для гарантування безпечного виведення українських сил з решти Донецької області”, - зробили висновок американські експерти.

Нагадаємо, Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо українських територій, які він озвучив на саміті на Алясці Співрозмовники видання кажуть: американський президент повідомив, що Путін готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з території всієї Донецької області.

Реклама

Тим часом військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» наголошує: вихід українських військових з Донеччини не гарантує, що російська армія не продовжить агресію в сусідніх Харківській та Дніпропетровській областях, щоб потім запропонувати «обмін» цих територій на визнання окупованих частиною РФ.