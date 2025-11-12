ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

"Вихід" ЗСУ з Покровська та масове "здавання" в полон: росіяни поширюють фейкові відео

Генштаб ЗСУ спростував російські вигадки про «вихід» українських військ із Покровська та «здавання в полон» у Мирнограді.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кадр з фейкового відео росіян про нібито вихід українських військ із Покровська

Кадр з фейкового відео росіян про нібито вихід українських військ із Покровська / © Центр протидії дезінформації

Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють згенероване штучним інтелектом фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять із Покровська. Окрім того, ворог вигадав фейк про масове здавання у полон українських бійців із 38-ї бригади морської піхоти.

Про це повідомили український Центр протидії дезінформації та Генеральний штаб ЗСУ.

Українські фахівці перевірили відео про начебто «вихід» ЗСУ з Покровська за допомогою спеціального програмного забезпечення. З’ясувалося, що ролик був створений за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які «пливуть» у повітрі, «зайві» ноги військових та візок, що рухається сам.

ЦПД та Генштаб також спростували ворожий фейк про нібито здавання у полон 25-ти військових зі складу 38-ї бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Російські телеграм-канали поширюють відео, де начебто українські бійці здаються у полон окупантам у Мирнограді. Окремо також поширюються ролики з так званими полоненими, які розповідають, чому «здалися в полон».

«Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомили у 38 ОБрМП, згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади і ніколи не належали. Жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП у зазначеному районі немає», — наголосили у Генштабі.

Фейк про «здавання» українських військових у полон / © Центр протидії дезінформації

Фейк про «здавання» українських військових у полон / © Центр протидії дезінформації

До слова, у статті The Telegraph йдеться, що Покровськ опинився на межі захоплення російськими військами, що може стати найбільшою поразкою України від 2023 року. Напередодні окупанти прорвалися до міста різним транспортом. Головком ЗСУ Олександр Сирський попередив, що Росія стягнула 150 тис. військових для вирішального штурму. За даними DeepState та військового аналітика Івана Ступака, Покровськ майже в оточенні. Військові закликають до організованого відведення військ, щоб уникнути тактичної катастрофи.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie