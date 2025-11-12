"Вихід" ЗСУ з Покровська та масове "здавання" в полон: росіяни поширюють фейкові відео

Кадр з фейкового відео росіян про нібито вихід українських військ із Покровська / © Центр протидії дезінформації

Реклама

Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють згенероване штучним інтелектом фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять із Покровська. Окрім того, ворог вигадав фейк про масове здавання у полон українських бійців із 38-ї бригади морської піхоти.

Про це повідомили український Центр протидії дезінформації та Генеральний штаб ЗСУ.

Українські фахівці перевірили відео про начебто «вихід» ЗСУ з Покровська за допомогою спеціального програмного забезпечення. З’ясувалося, що ролик був створений за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які «пливуть» у повітрі, «зайві» ноги військових та візок, що рухається сам.

Реклама

ЦПД та Генштаб також спростували ворожий фейк про нібито здавання у полон 25-ти військових зі складу 38-ї бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Російські телеграм-канали поширюють відео, де начебто українські бійці здаються у полон окупантам у Мирнограді. Окремо також поширюються ролики з так званими полоненими, які розповідають, чому «здалися в полон».

«Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомили у 38 ОБрМП, згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади і ніколи не належали. Жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП у зазначеному районі немає», — наголосили у Генштабі.

Фейк про «здавання» українських військових у полон / © Центр протидії дезінформації

До слова, у статті The Telegraph йдеться, що Покровськ опинився на межі захоплення російськими військами, що може стати найбільшою поразкою України від 2023 року. Напередодні окупанти прорвалися до міста різним транспортом. Головком ЗСУ Олександр Сирський попередив, що Росія стягнула 150 тис. військових для вирішального штурму. За даними DeepState та військового аналітика Івана Ступака, Покровськ майже в оточенні. Військові закликають до організованого відведення військ, щоб уникнути тактичної катастрофи.