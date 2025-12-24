Вихід ЗСУ з Сіверська: експерти пояснили наслідки та загрози

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив про відхід українських військ із Сіверська 23 грудня. Військові експерти пояснили, чому було ухвалене це рішення та які наслідки воно може мати для подальшої ситуації на Донеччині.

Про це вони розповіли для «24 Каналу».

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан наголосив, що рішення про відхід було зумовлене географією місцевості та виснаженням резервів.

Реклама

За його словами, українські сили тривалий час утримували міську забудову Сіверська та прилеглі висоти західніше міста, однак головним завданням стало збереження керованості підрозділів і мінімізація втрат.

«Коли в нас були сили та резерви утримувати міську забудову Сіверська та найголовніше — прилеглі висоти, які розташовані західніше міста, то ці завдання виконувались. Нині, схоже, резерви вичерпались і найголовніше було зберегти керованість нашими підрозділами та мінімізувати наші втрати», — зазначив Кузан.

Він додав, що відхід відбувся після критичного накопичення сил противника.

«Щойно відбулось критичне накопичення сил ворога, ми відійшли з цих територій. Цього не потрібно боятись, тому що найголовніше — це утримання західних висот, із яких здійснюється обстріл тих низин, якими й зараз ворог намагається просуватись до наших позицій», — пояснив експерт.

Реклама

Сергій Кузан наголосив, що Сіверськ слід розглядати не як адміністративний центр, а як важливий оборонний рубіж, який проходить по висотах.

За його словами, будь-яке просування російських військ означає наближення до Краматорська та Слов’янська, однак наразі про безпосередню загрозу цим містам не йдеться.

Аналогія з Бахмутом і Часовим Яром

Експерт порівняв ситуацію навколо Сіверська з обороною Бахмута та Часового Яру, наголосивши, що втрата міської забудови не означає прориву оборонних рубежів.

«Усі 9 чи 12 заяв, я вже сам заплутався, про те, що ворог узяв Часів Яр — не відповідають дійсності. З часу окупації Бахмуту подолати оборонний рубіж Часового Яру ворогу не вдалось», — підкреслив Кузан.

Реклама

Він додав, що за Сіверськом також залишаються оборонні позиції на висотах, з яких українські військові стримують противника.

Чим небезпечний вихід ЗСУ з Сіверська

Водночас полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан застеріг, що відступ із Сіверська несе серйозні ризики.

За його словами, місто розташоване на правому березі Сіверського Донця — тому ж березі, де знаходиться Слов’янськ.

«Це правий берег Сіверського Донця. Це той берег, на якому розташований Слов’янськ. Це рух росіян із Лисичанська саме на Слов’янськ», — наголосив Світан.

Реклама

Він нагадав, що російські війська ще у 2022 році окупували Лисичанськ, а українські підрозділи тривалий час утримували оборону в районі Білогорівки.

«Цього року просіли нашій війська на цьому напрямку. Росіяни підійшли й з півдня, й з півночі, коли в нас почались проблеми в Серебрянському лісництві, вичавили нас із Білогорівки, й тепер на правому березі зачепитись фактично немає за що до самого Слов’янська», — пояснив експерт.

За словами Світана, російські війська витіснили ЗСУ з Сіверська наступом із трьох напрямків, що змусило українські підрозділи відійти на нові рубежі оборони.

Він попередив, що у разі подальшого просування ворога зі сходу до Слов’янська може постати питання евакуації десятків тисяч цивільних мешканців.

Реклама

Нагадаємо, через значну чисельну перевагу противника в живій силі й техніці українські підрозділи відійшли з населеного пункту Сіверськ на Донеччині з метою збереження особового складу та боєздатності.