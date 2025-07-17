Лікар-кат: журналісти викрили чоловіка, який знущався з українських полонених у російській колонії

Ілля Сорокін, "Доктор Зло" / © Радіо Свобода

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Журналісти-розслідувачі ідентифікували 34-річного Іллю Сорокіна як лікаря, причетного до жорстоких катувань. Також він не надавав медичної допомоги українським військовополоненим у колонії №10 у Республіці Мордовія (РФ).

Про це повідомили у проєкті «Схеми» «Радіо Свобода».

Жорстокість у закритій колонії

Журналісти «Схем» дізналися багато про життя в колонії у Мордовії. Це дуже закрита в’язниця. Вони назвали імена лікарів, працівників і керівництва. За словами журналістів, ці люди відповідальні за жорстокі дії у в’язниці.

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Згідно з відкритими російськими джерелами, колонія розрахована на близько 850 осіб. За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на квітень 2025 року там утримувалося близько 700 українців, серед яких чимало морських піхотинців та оборонців Маріуполя.

Свідчення полонених

Журналісти отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалося повернутися з 10-ї колонії. Кілька колишніх ув’язнених надали свідчення про Іллю Сорокіна, описуючи його причетність до жорстокого поводження з бранцями.

Павло Афісов, офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти з Чернігова, який провів понад півтора року в цій колонії, згадує шокувальні епізоди:

«Одного бахнув шокером, другого, третього, починає кричати: 'Ану стали навпочіпки і крякаємо. Гусячим кроком до камери і крякайте'. Або каже: 'Заводимо мотоцикл'. Так само, і ще починає шокером підганяти. Він не лікував, він бив шокером. Коли приходив, змушував кричати весь корпус: 'Слава російській медицині'. Або він кричить: 'Pepsi', а ми повинні: 'Пшш, ааа'. Або він кричить: 'Йогурт', ми кричимо у відповідь: 'Данон'. Я не знаю, мужику років 40, напевно, звідки в нього такі хворі замашки, незрозуміло».

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Олександр Савов, морпіх із тієї ж 36-ї бригади, також поділився своєю історією знущань:

«Зупиняє мене, бачу — в білому халаті. Думаю, лікар, щось зараз скаже. Я їм казав, що в мене були підозри на туберкульоз. А він мені каже: 'Що треба кричати? ' А я ж не знаю, я ж уперше там. І він шокером мене — раз! Я мовчу стою. Він знову: 'Що треба кричати? ' І ще раз мене шокером. Почав матом на мене кричати. Я його запитав, що саме треба кричати. Він каже: 'Слава російській медицині'. Я кричу це. І він, щоб я 'запам’ятав', ще раз шокером ударив. Я дивлюся, ніби в халаті, ніби лікар, чого він такий жорстокий. Це я вже пізніше дізнався, що там був такий 'Доктор Шокер'».

Що відомо про Іллю Сорокіна

Іллі Сорокіну 34 роки, він одружений і має двох доньок. Народився та проживає в мордовському селищі Потьма. Від 2018 року працював у медичній частині колонії №10. Наприкінці 2024-го Сорокін пішов служити і взяв собі позивний «Доктор». Ймовірно, зараз він перебуває у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ.

Журналісти «Схем» зателефонували Іллі Сорокіну. Вони розповіли йому, що українські військові свідчать про його участь у знущаннях. Сорокін сказав, що це неправда, бо він там не працює. Потім він поклав слухавку. Коли журналісти спробували зателефонувати знову, він їх заблокував.

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Раніше стало відомо, що американський вчитель на пенсії Стівен Джеймс Габбард, захоплений російськими військовими 2022 року на сході України, також перебуває в ув’язненні в колонії в Мордовії. Місяцями його родина не знала про місцеперебування Габбарда після того, як торік російський суд засудив його майже до семи років ув’язнення за звинуваченням у «найманстві». Лише нещодавно йому вдалося вийти на зв’язок із сином.

За словами українських військовополонених, які перебували з ним в одній колонії, до пана Габбарда застосовували тортури через його громадянство: його били, позбавляли їжі, змушували годинами стояти. Вони заявили The New York Times, що побоюються за його життя.