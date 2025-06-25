Святослав Паламар / © Youtube/В гостях у Гордона

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Заступник командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар розповів, що у полоні переживав, що деякі військовополонені можуть погодитися на правила російської тюремної системи — так звані «касти» і «понятія».

Про це Паламар розповів в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

Військовий розповів, що розповів, що у таборі в Оленівці Донецької області перед відправленням до московського «Лефортово» він збирав українців, щоб їм «дещо донести».

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«Мої переживання були такі, що, можливо, знайдуться хлопці, які не до кінця усвідомлять, що вони військовополонені… Виліз на одне ліжко, там багато людей, розказуєш, що аж голос собі зірвав, тому що потрібно було донести важливі речі. Сама важлива річ, про яку я тоді говорив — про те, що завжди пам’ятаємо, що ми військовополонені. І на цьому тримаємося», — сказав «Калина».

Паламар нагадав, що наприклад, вояки УПА, «лісові брати» з Балтії — тільки завдяки цьому вижили. Як відомо, наприкінці 1940-х у радянських таборах була справжня революція, коли українські політв’язні «скинули» владу «блатних», не сприймали «блатну» тюремну лексику і правила кримінальників.

«Вижили, тому що вони не велися на цю всю систему кримінальну, побудовану КДБ-ФСБ. Тобто нам важливо, що ми — військовополонені, і поводимо себе відповідно», — розповів Паламар.

Він наголосив, що йдеться саме про гідність.

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«Із гідністю, і щоб не було тієї межі — переходу з одного статусу в інший. Такого, знаєте, „заключенного-осужденного“, — зазначив „Калина“.

Раніше Святослав Паламар попередив, що якщо впаде Харків, Запоріжжя, Дніпро, то росіяни будуть у Києві, Львові та Ужгороді.