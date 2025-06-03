Відключення світла влітку: чи повернеться Україна знову до графіків

Блекаут влітку / © ТСН.ua

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Серед головних умов, які потрібні, аби не вимикали світло влітку — відсутність російських обстрілів та помірної температури повітря. Навіть якщо російська армія припинить атаки на енергетичну інфраструктуру, аномальна спека все одно може призвести до відключень світла.

Про це пише Forbes.

Як зазначила генеральна менеджерка з безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко, що за відсутності екстремально високих температур, пікове споживання електроенергії влітку очікується на рівні 15,2 ГВт. Навіть у разі обстрілів, роль у захисті енергосистеми відіграє система протиповітряної оборони та фізичний захист об’єктів.

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Цю думку поділяє і Юрій Бойко, радник прем’єр-міністра та член наглядової ради компанії «Укренерго». Він не виключив можливості відключень електроенергії для промислових споживачів, навіть якщо Росія не здійснюватиме обстрілів.

«Будуть важкі періоди, тож є ризик обмеження споживання для промисловості», — заявив Бойко, пояснивши, що такі періоди можуть бути спричинені спекою від 35°C.

Втім, імпорт електроенергії з Європи може допомогти впоратися з цими викликами. Хоча ліміт поставок зменшився з 2,1 ГВт взимку до 1,7 ГВт, цього має вистачити, оскільки прогнозований дефіцит менший за цю цифру. Точних даних Бойко не наводить, посилаючись на чутливість теми.

За найгіршого сценарію, Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії у розмірі 2,8 ГВт при максимальному споживанні 18 ГВт. У DiXi Group припускають, що це може статися навіть без нових руйнувань енергооб’єктів, якщо енергосистема не витримає навантаження через тривалу температуру вище 35°C. У такому випадку імпорту буде недостатньо, і зростає ризик відключень.

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Раніше повідомлялося, що взимку цього року Центральна Україна зазнала серйозних руйнувань енергетичних об’єктів внаслідок ракетних атак, що призвело до масштабних ремонтних робіт напередодні зими. Російські удари призвели до втрати понад половини генерувальних потужностей України. Тому українці могли очікувати застосування відключень у дві та три черги.

Влітку 2024 року Україна зіткнулася з відключеннями електроенергії, спричиненими масованими російськими атаками. Ці удари завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, що призвело до дефіциту електроенергії в системі. Для стабілізації ситуації більшість відключень відбувалися за графіками погодинних відключень.