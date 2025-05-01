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- Війна
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Винищувач F-16 збив російський "Шахед" над Хмельниччиною: потужні кадри
Пілот F-16 майстерно відпрацював по російському дрону.
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ збив безпілотник Shahed-136 армії РФ. Це сталося у небі над Хмельницькою областю.
Кадри оприлюднили MilitaryAviationInUa.
Цікаво, що російські пропагандисти постійно запускають фейки про буцімто збиття F-16. Останній “інцидент”, за словами росіян, стався у небі над Сумщиною. Вони стверджували, що нібито український літак збили російські Су-35С та ЗРК С-400. Ця інформація не відповідає дійсності.
Раніше ми писали про те, що американські партнери передають Україні передають F-16 80-х років. Це породжує вагому проблему, тому що необхідну кількість запчастин до них ми не отримуємо.