- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 370
- Час на прочитання
- 2 хв
Винищувачі F-16 в Україні: наскільки ефективні вони у знищенні російських ракет
Винищувачі F-16 в Україні демонструють високу ефективність: понад 1300 перехоплених повітряних цілей, збиті крилаті ракети та підтримка наземних військ.
Винищувачі F-16, що вперше з’явилися в українському небі в серпні 2024 року, уже довели свою ефективність у протидії російським ударам. На рахунку саме цих літаків — понад 1300 перехоплених повітряних цілей, включно з крилатими ракетами, дронами та іншими засобами ураження.
Такі дані надали Повітряні Сили України.
Під час сьогоднішнього масованого удару українські пілоти F-16 та Mirage-2000 збили щонайменше 10 російських крилатих ракет, вкотре підтвердивши високу результативність західної авіаційної техніки в українських умовах.
Швидка адаптація та інновації
Українські льотчики та технічні команди у стислі терміни опанували новітні винищувачі, перетворивши їх на один із ключових інструментів оборони. У Повітряних Силах наголошують: екіпажі застосовують власні інноваційні підходи до повітряних боїв і перехоплень, що забезпечує стабільно високі результати.
Окрім ППО, F-16 виконують ударні місії:
уражено вже понад 300 наземних цілей,
знищено сотні одиниць російської техніки,
ліквідовано командні пункти, склади БК, вузли управління БпЛА та логістичні об’єкти ворога.
Критична потреба в боєприпасах
Попри успіхи, льотчики працюють в екстремальних умовах, а ефективність F-16 безпосередньо залежить від постачання боєприпасів.
У Повітряних Силах підкреслюють: без достатньої кількості авіабомб і ракет жоден, навіть найсучасніший винищувач, не може розкрити свій потенціал.
Україна продовжує очікувати стабільних поставок західних засобів ураження, які є визначальними для успіху на фронті.
