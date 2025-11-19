Винищувачі F-16 в Україні: наскільки ефективні вони у знищенні російських ракет

F-16 / © Associated Press

Винищувачі F-16, що вперше з’явилися в українському небі в серпні 2024 року, уже довели свою ефективність у протидії російським ударам. На рахунку саме цих літаків — понад 1300 перехоплених повітряних цілей, включно з крилатими ракетами, дронами та іншими засобами ураження.

Такі дані надали Повітряні Сили України.

Під час сьогоднішнього масованого удару українські пілоти F-16 та Mirage-2000 збили щонайменше 10 російських крилатих ракет, вкотре підтвердивши високу результативність західної авіаційної техніки в українських умовах.

Швидка адаптація та інновації

Українські льотчики та технічні команди у стислі терміни опанували новітні винищувачі, перетворивши їх на один із ключових інструментів оборони. У Повітряних Силах наголошують: екіпажі застосовують власні інноваційні підходи до повітряних боїв і перехоплень, що забезпечує стабільно високі результати.

Окрім ППО, F-16 виконують ударні місії:

уражено вже понад 300 наземних цілей,

знищено сотні одиниць російської техніки,

ліквідовано командні пункти, склади БК, вузли управління БпЛА та логістичні об’єкти ворога.

Критична потреба в боєприпасах

Попри успіхи, льотчики працюють в екстремальних умовах, а ефективність F-16 безпосередньо залежить від постачання боєприпасів.

У Повітряних Силах підкреслюють: без достатньої кількості авіабомб і ракет жоден, навіть найсучасніший винищувач, не може розкрити свій потенціал.

Україна продовжує очікувати стабільних поставок західних засобів ураження, які є визначальними для успіху на фронті.

Нагадаємо, раніше видання Politico пояснило, чому Україна може не отримати 100 французьких винищувачів Rafale.